Akár 80 ezer forintra is büntethetik a balesetes videók készítőit

Nyitókép: Sajnos sokan lassítanak és videóznak egy súlyos balesetnél. Fotó: MTI/Lakatos Péter/a kép illusztráció.

Nem először fordult elő a magyarországi autópályákon, hogy a szemközti sávban haladók a kíváncsiságtól hajtva lelassítanak és alaposan megnézik a baleset helyszínét. A kíváncsiság még nem bűn, azonban az, ha valaki videófelvételt készít a balesetről és fel is tölti azt valamelyik közösségi platformra, több szempontból is visszás. Részben, hogy

a felvétellel akár kegyeletsértést is elkövethet, a másik gond viszont az, hogy a készítőik megsértik a KRESZ szabályait. Vezetés közben mobiltelefonnal videót vagy fényképet készíteni ugyanis tilos.

Vezetés közben a KRESZ szerint tilos mobillal felvételt készíteni.

MTI/EPA/Cristobal Herrera/a kép illusztráció

A múlt héten, az M7-esnél a szembe sávból videózó katasztrófaturisták komoly torlódást okoztak, ráadásul a KRESZ-t is megszegték. Az autókezelő felvételei alapján a rendőrség 15, mobillal videózó vagy fényképező autós ellen indított szabálysértési eljárást. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász az RTL Híradójának elmondta, a szabálysértők akár 80 ezer forint bírságot is kaphatnak az eljárás során. A tévécsatorna egy pszichológus véleményét is kikérte, a szakember nem kertelt, szerinte a felvételt készítők valószínűleg

az alacsony önértékelésükön próbálnak javítani a sokszor kegyeletsértő felvételekkel,

hiszen videók feltöltése után a középpontba kerülhetnek.