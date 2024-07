Motorizált közös lovunk

Nyitókép: Shutterstock

Nagy híve vagyok az autómegosztó szolgáltatásoknak, a közösségi autózásnak, néha szinte el sem hiszem, hogyan vagyok ennyire szerencsés, hogy kipróbálhatom őket. (Nyugatabbi városokban is csak most kezdik bevezetgetni, nálunk meg már legalább három szolgáltató választható.) Persze nem olcsó mulatság, de a taxinál olcsóbb, még ha a szagló tömegközlekedésnél drágább is. Az ember a maga ura, és nem utolsósorban olyan autót is kipróbálhat, amilyen neki sosem lesz.

Rendkívül indokolt esetben használom (értsd: mikor már nem bírok a kíváncsiságommal) őket, és eddig még semmilyen kellemetlen tapasztalatom nem volt. Vagyis… de igen. Haladjunk azonban sorban.