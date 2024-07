Meglepő helyen csendül majd fel az Ismerős Arcok slágere (VIDEÓ)

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Heves vármegyében épül meg az ország legújabb zenélő útja, amely az Ismerős Arcok Nélküled című slágerét játssza majd. Így a jövőben, aki Jobbágyi és Salgótarján között halad majd keresztül, n lepődjen majd meg, ha muzsikálni kezd alatt az aszfalt.

A Sokszínű Vidék megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium azt írta, a zenélő út építési munkái még nem fejeződtek be.

„A végleges dallam felfestése érdekében a külső sáv teljes szélességben történő marását és a kopóréteg aszfaltozását végzi jelenleg a vállalkozó, majd ezt követően a legyártott sablonok segítségével történik – az új kopórétegen – a végleges akusztikus burkolati jel felfestése” – írta válaszlevelében a tárca.

A tervek szerint a burkolati jel festési munkái 2024 július végére fejeződnek be, akkor várható az érintett útszakasz forgalomkorlátozásának végleges feloldása is, így akkortól szólhat az ország legújabb zenélő útja.

Már két helyen muzsikál az aszfalt

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, az országban jövet-menet már két zenélő útra is rátévedhetünk. A 37-es út Miskolc és Szerencs között az Érik a szőlő című népdalt játsza, ha egy autós 80 kilométer per órával halad végig a szóban forgó 500 méteres szakaszon.

Somogybabodnál pedig 192 méter hosszan a Republic 67-es út című örökzöldjének dallamait játssza az R67-es út.