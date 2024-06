Magyar Péter botrányt botrányra halmoz, közben pedig a követőivel sajnáltatja magát

Nyitókép: Magyar Pétert a pénz és a VIP-érzés motiválja. Fotó: Képernyőkép

Magyar Péter arrogáns és erőszakos viselkedéséből kaphattak ízelítőt napokkal ezelőtt egy pesti éjszakai szórakozóhely látogatói. Magyar ittasan viselkedett botrányosan, amelynek nem is lehetett más a következménye, mint hogy a szórakozóhely biztonsági emberei kivezették a helyiségből. Nem ez az első és gyaníthatóan nem is az utolsó hír Magyar botrányos viselkedéséről.

Emlékezhetünk rá, mikor az országjáró körútján Putnokon a templomból távozókat vegzálta

és az is emlékezetes, mikor Tatabányán egy helyi vendéglőssel szemben lépett fel fenyegetően, a hergelés következményeként valakik még az üzlethelyiség ablakát is berepesztették. De ide sorolható az is, amikor élő adásban hagyta faképnél Rónai Egont, az ATV műsorvezetőjét, mert reagálni mert Magyar korábbi állításaira, amely szerint az ATV-ben sem látják őt szívesen.