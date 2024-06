Közel 1 milliárd forintból gazdálkodott a Partizán, amelynek fele külföldről érkezett

Gulyásék összesen 902 millió forint támogatást kaptak valahonnan és ennek az összegnek mindössze negyede származott a nézőktől, értékesítésből pedig mindössze 6 millió forintot kerestek. Vagyis ki lehet mondani, hogy Gulyásék több mint 710 millió forintot különböző külföldi és belföldi civilektől kaptak támogatásként. Csak külföldről 572 745 000 forinthoz jutottak.

A cikk szerint a The National Endowment for Democracy nevű amerikai szervezet éppen a 2022-es választások előtt juttatott egy „nagyobb összeget” a szervezetnek. De a Partizán rendszeresen részesül más külföldi szervezetek támogatásába is.

Az amerikai és német pénzből működtett „German Marshall Fund” meghívásos pályázatán korábban 15 000 amerikai dollár, míg a „The Foundation for Democracy and Pluralism” meghívásos pályázatán 200 000 euró díjazásban részesültek.

A Tűzfalcsoport felidézi, hogy korábban éppen a Mandiner írt arról, hogy a Gulyás Márton vezette

Partizán együttműködött azzal az adatszolgáltató DatAdattal,

amely Gyurcsány- és a Bajnai-kabinetekben szerepet vállaló Szigetvári Viktorhoz és Ficsor Ádámhoz köthető.