Nyitókép: Megafon Facebook-oldala

„Szerintem nem csupán Szakácsnak kellene lehetőleg tényleg örökre visszavonulnia a közélettől, hanem a Megafon egész szedett-vedett bandájának! Mert amit Szakács elkövetett az csupán a tünet, de a betegség maga a Megafon! Most attól függetlenül, hogy milyen mocskot öntenek majd rám ezért a posztért, leírom a véleményemet, mégpedig keresetlenül. Hogyan is történhetett meg az, hogy a nyilvánosság és a figyelem hatalmától megrészegült Szakács István a következő borzalmakat bírta ráköpködni egy haldokló (!) és a nem csupán a saját, hanem a sorstársai emberi méltóságáért, élete utolsó maroknyi erejével is küzdő honfitársunkra? Idézem:

»A Karsai Dániel kapja be… Azért, mert az életről egyedül a jóistennek van joga rendelkezni. A Karsai Dániel annyira, annyira izél, tehát hogyha olyan állapotban érzi magát, vegyen be két doboz Xanaxot, azt viszontlátásra«. Hogy mi van?

Na, ide figyelj, te, Szakács István és az összes a Fideszes gyűlöletképzőben kitenyésztett, gerinctelen és erkölcstelen bértroll! Ti tényleg azt képzelitek, hogy miközben az Isten nevét a szátokra veszitek, ilyen ocsmány és embertelen mocskot böföghettek ki magatokból, ráadásul egy mondatban? Ti nevezitek magatokat keresztény konzervatívnak, na ne röhögtessetek már! Ez a mondat, nem csupán egy haldokló ember méltóságának a sárba tiprása, de egyúttal az Isten nevének megszentségtelenítése is.”