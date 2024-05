Több tucat fát vágnának ki Óbudán, tiltakoznak a civilek

Nyitókép: Facebook

Az önkormányzati kampány hajrájában tizedelnék meg a Rozgonyi Piroska utca fasorát Óbudán:

a Főkert 184 darab fából 35-öt kivágna a tervek szerint.

Az illetékes szakmai érveket sorol, a civilek a helyszínre demonstrációt hirdettek csütörtökön – számolt be az Index.

A lakosok az „Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit” nevet viselő Facebook-csoportban felhívást tettek közzé, melyben azt írták, „aki szeretne segíteni, megakadályozni a Római fürdő védett 100 éves gesztenye fasorának lemészárlásat, csütörtökön ha tud, jöjjön Rozgonyi Piroska utca 18/B-hez fèl 5-re. Fontos,hogy pontosan érkezzetek!!! (...)

Segítsetek! Most még nem jönnek a fűrészek!!!”

Több mint 2500 fával lett szegényebb Óbuda

Az ügyben megszólalt Bús Balázs, – aki most is megmérettetti magát a helyhatósági választáson – Óbuda-Békásmegyer korábbi polgármestere. Bús azt állította, hogy

a III. kerületben az önkormányzat jóváhagyásával 2619 fát vágtak ki az elmúlt 5 évben.

Ez véleménye szeint olyan, „mintha kiirtották volna a Városligeti fák egyharmadát”.

Legutóbb az önkormányzat által ingatlanhasznosítási célból egy teniszpálya építésére átadott 6900 négyzetméteres területen vágtak ki megközelítőleg 100 fát a Kossuth Lajos Üdülőparton.

A politikus azt is megjegyezte, hogy a favágás a vegetációs időszakban történne. Sőt, arra is utalt, hogy a választások után a Nánási-Királyok útján húzódó platán- és fasort is ki akarja vágatni az önkormányzat.