Orbán Viktor a Telexnek: A szuverenitásunkat MINDENKITŐL meg kell védenünk (VIDEÓ)

(Nyitókép: YouTube-képernyőmentés)

Mivel Orbán Viktor miniszterelnök a Mol Campus közelében, egy kávézónál töltötte a szabadidejét, a Telex újságírói úgy gondolták, ez a megfelelő idő arra, hogy feltegyenek neki néhány kérdést. Ezek a nemzeti szuverenitást és a kínai együttműködésben rejlő esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat firtatták.

„Magyarországnak van egy nemzetbiztonsági védekezési rendszere", mondta a miniszterelnök, majd úgy folytatta: „Van egy országvédelmi rendszerünk. Ez magában foglal minden eszközt, amit a nemzetközi nemzetbiztonsági világban ismernek.” Azt is hozzátette, hogy „ezek kiváló minőségű eszközök, és egy nagyon jól megszervezett állami rendszer dolgozik Magyarország nemzetbiztonságán.” Úgy pontosított: „Ez mindenkivel szemben dolgozik. Tehát a szuverenitást és a függetlenséget mindenkivel szemben védeni kell.” Végül ezzel zárta le ezt a témát:

mi mindig, mindenkivel szemben meg tudjuk védeni a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Ez a helyzet Kínával is.”

A riporter ekkor a különböző technikai eszközöket és az azok elleni védelmet hozta fel, amire a miniszterelnök válasza az volt, hogy „mindenünk van, ami szükséges”. A kínai rendőrök jelenlétét is elmagyarázta:

az egy közrendvédelmi kérdés, semmi köze a nemzetbiztonsághoz.

Arról van szó, hogy el fogják reményeink szerint árasztani a következő időszakban a legnépszerűbb magyarországi turisztikai célpontokat a kínaiak, hiszen már most is szinte megszámlálhatatlan repülőjárat érkezik hetente Magyarországra.” Véleménye szerint „szükségünk van olyan emberekre, kínai rendőrökre, akik beszélnek kínaiul,

hiszen a sok ember, az nemcsak sok haszon, hanem sok probléma is.”

Leszögezte: „ez a gyakorlat ismert más országok esetében is. Nem csak Magyarországon van így, ez máshol is így van.”

A riporter felvetésére, miszerint Olaszország is megszüntette ezt az együttműködést, Orbán Viktor azt felelte, hogy „majd ha nem válik be, mi is megszüntetjük, de mi abban bízunk, hogy beválik.”

A Telex újságírója szerint Hszi Csin-ping útján rengeteg piros sapkás önkéntes jelent meg, akik nem engedtek egy EU-s zászlót kitűzni,

amire a miniszterelnök válasza az volt, hogy „Magyarországon véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadság van, az ide érkező vendégeket pedig megilleti a vendégjog.” Szerinte „ezt a két jogot kell összehangolni, ezért mi nem engedünk olyan típusú megmozdulásokat, amelyek a Magyarországra érkező és tisztelettel fogadott vendégeink látogatásának az értékét lerombolnák és tiszteletlenséget hoznának létre,

és így ártanának Magyarország érdekeinek.”

A teljes riportot alább lehet meghallgatni és végignézni: