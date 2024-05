Nem láttuk jönni: a Magyar Ateista Társaság támadta be Karácsony Gergelyt

Nyitókép: MTI / Soós Lajos

Békés Gáspár esetével a Mandiner is foglalkozott. Akinek nincs meg: napvilágra került, hogy Békés társaival közösen

fényfestéssel szivárványszínűre festette, festették volna a Gellért-hegyi keresztet, illetve a gyermekkori keresztelés betiltása mellett is szót emelt.

A Karácsony Gergely vezette hivatal ennek nyomán hamar elbocsátotta Békést, aki azonban valóban jogi útra terelte az ügyét, jogilag – és egyébként politikai szempontok mentén is – vitatva a döntést. Bár Békés pert nyert, ám most a Magyar Ateista Társaság MTI-nek eljuttatott közleményében az áll, hogy a Fővárosi Ítélőtábla „egy váratlan fordulattal kijelentette”, hogy mégis jogos volt kirúgni Békést, és méltatlankodnak amiatt is, hogy nem megfelelő módon kezelték a cikket ami Békés kirúgását eredetileg okozhatta.