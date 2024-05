Megsüketült Verebes István

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Verebes Istvánnak már hat éve van szüksége hallókészülékre, amit napközben használ, és éjszaka tölt. Új filmje forgatásán azonban voltak esti jelenetei is, így a szerkezetet nappal kellett töltenie, ami okozott számára némi kellemetlenséget – számolt be az Index. Verebes István csaknem negyven év után vállalt újra filmszerepet A Királytalálkozó című történelmi filmben, amit jelenleg Majkpusztán forgatnak. A Szilézia idős fejedelmét alakító Jászai Mari-díjas színész az utolsó forgatási napon a Blikknek mesélt arról, hogy mindig is utált filmet forgatni, de ennek ellenére elfogadta a rendező, Pozsgai Zsolt felkérését a szerepre.

Nagyjából hat éve van szükségem hallókészülékre, mert anélkül semmit nem hallok.

Nappal használom, este pedig kiveszem, mert éjszaka kell töltenem. Nos, ez a rend most felborult, az esti jelenteknél ugyanis muszáj volt használnom, így napközben töltöttem. Elég kellemetlen volt, hogy egész nap hiába szóltak hozzám, nem hallottam semmit” – fogalmazott a Jászai Mari-díjas színész.