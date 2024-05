Vannak a történelemben olyan időszakok, amelyek végérvényes változásokat hoznak. Van, amikor ez egy emberöltőnyi idő alatt történik, van, amikor egyetlen nap visszavonhatatlanul megváltoztatja a történések menetét. Egy biztos: a változások itt vannak a küszöbön, a számunkra ismerős világ átalakul.

Nehéz idők járnak, nagy a létbizonytalanság. Ilyen körülmények között kell nekünk, közösségként döntéseket meghozni, jövőt alakítani, a holnapot biztosítani. Háromszéken ma bizalom és biztonság van. Háromszéken ma béke van. Politikai családunk, az RMDSZ összhangot teremtett az emberekkel, a közösség elvárásai mentén vittük a fejlesztéseket. Egyensúlyt teremtettünk a fizikai és a szellemi építkezés terén, olyan többletfeladatokat vállaltunk, amelynek köszönhetően megerősödött a helyi és székelyföldi identitás. A mindennapok nehézségei ellenére úgy látjuk, hogy olyan kisugárzó erőteret alkot Háromszék, amely vonzó az alkotó, értéket teremtő embereknek.

Mindezt csakis összefogással, együtt a közösséggel tudtuk elérni. Ez az együttgondolkodás, együttműködés teszi különleges hellyé a mi megyénket. Tudjuk, hogy a háromszékiek azt várják el tőlünk, hogy további eredményeket érjünk el: egyrészt a települések, a megye és Székelyföld fejlesztésében, másrészt pedig nemzetiségi jogaink védelme, bővítése terén, és persze nem utolsósorban azt, hogy Háromszéken élhető legyen az élet mindenki

számára.

2024. június 9-e sorsfordító nap. Nemcsak azt jelenti, hogy június 9-én helyhatósági és európai parlamenti választásokat tartanak egyszerre, hanem sokkal hosszabb távú kihatása lesz. Nemcsak a következő négy évről döntünk, hanem arról, hogy milyen lesz a következő évtized Romániában és Európában. Minden egyes szavazat számít. Nem máskor, hanem azon a napon. Csak június 9-én tudjuk szavazatokból összerakni közösségi erőnket. Utólag már nem pótolható, hiába mondjuk, hogy még mi is itt vagyunk, most már szavaznánk... Tudjuk, hogy a részvétel nagyon magas lesz a románok körében a június 9-ei választáson. Erre nekünk csak egyetlen jó válaszunk lehet: a jól szervezett magyar közösség és a magas részvétel. Ha ők sokan mennek el, mi menjünk el szavazni még többen!

Az érdektelenséggel, közönnyel, távolmaradással nem teszünk egyebet, mint az AUR népszerűségét hízlaljuk. Bekerülnek az Európai Parlamentbe, az önkormányzatokba is, és még hangosabban fogják folytatni magyarellenes munkájukat. Láttuk, hogyan táncoltak nagyapáink sírjain az Úzvölgyében, és azt is, hogyan támadják zászlóinkat, szimbólumainkat, anyanyelvünket. Látjuk, mit művelnek a parlamentben: agresszívek, gyűlöletet keltenek, erőszakosak. Ők abban hisznek. Mi pedig abban, hogy van helyünk a világban, hogy Székelyföldnek, Háromszéknek magyar jövője van. A választások és a változások bekövetkeznek, velünk vagy nélkülünk is. Arról kell dönteni, hogy a változások nyertesei vagy vesztesei akarunk lenni? Mi azt mondjuk: csak rajtunk múlik, vállaljunk együtt felelősséget. Abban biztosak lehetünk, hogy helyettünk senki sem fogja a magyar érdekeket képviselni. Legyen egységes a hangunk, mutassuk meg, hogy együtt győzni tudunk!

