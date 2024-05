Boxlegendát fogadott Orbán Viktor a Karmelitában (FOTÓK)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy Evander Holyfieldet, a négyszeres nehézsúlyú világbajnokot a Karmelita kolostorban fogadta.

A sportoló kedden érkezett meg a magyar fővárosba. A sportlegendát Bacskai Balázs „csalta” hazánkba, aki május 24-én Budapesten búcsúzik hivatalosan is a szorítók világától az Európa-bajnokságon, melynek díszvendége az amerikai klasszis.

Holyfield, korábbi cirkáló- és nehézsúlyú világbajnok amerikai sztársportoló, magyarországi it tarzókodása alatt tanácsokat is adott az utánpótlásnak, de egy percet kesztyűzött is a kétszeres ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes Nileborg Krisztiánnal.