Az EU kettős mércét alkalmaz hazánkkal szemben – Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus az Erasmus-ügyről

Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar fizikussal készített nagyinterjút a Telex, amelyben a tudós többek között arról is beszélt, hogy a nyolcvanas évekkel ellentétben egy magyar kutatónak már nem feltétlenül kell elhagynia hazáját ahhoz, hogy a megfelelő szinten folytathassa kutatásait.

Napjainkban már Magyarországon is vannak világszínvonalú kutatóintézetek

Krausz az ELI-ALPS kutatóintézetet és a Wigner kutatóközpontot emelte ki, mint olyan helyeket, ahol péládul hazánkban is világszínvonalú kutatás folyhat.

Gyökeresen változott a helyzet ahhoz képest, amilyen akkor volt, amikor elvégeztem a BME-t.

Vannak olyan projektek, ahol abszolút jó lelkiismerettel tudom mondani ezt” – hangsúlyozta. A fizikus megemlítette az általa vezetett Kutatási Kiválósági Tanácsot is, amelynek tevékenysége kifejezetten arra irányul, hogy a magyar kiválóságokat visszahozzák Magyarországra. Mint mondta, külföldön is bevett gyakorlat, hogy egy-egy kutató éveket tölt külföldön, de Németországban például a kutatók vissza is térnek, ez Magyarországon egyelőre nem jellemző, ezen szeretnének változtatni.

Az EU kettős mércét alkalmaz

A Telex kérdésére, hogy a fiatal kutatókat milyen helyzetbe hozza, hogy az egyetemek alapítványosítása miatt elesnek a Horizon- és Erasmus-programoktól, azt mondta, hogy tragikus a helyzet, ami hosszú távon nyilván nem tartható fenn. „Bizakodom, sőt, meg is vagyok győződve, hogy hamarosan meg fog szűnni ez az állapot, maximum egy-két év alatt, ha másképp nem, bírósági úton. A magyar rendszer teljesen rásimul a Nyugat-Európában használatos rendszerre, ugyanaz a működési elv.

Ez az eredménye az Európai Unió kettős mércéjének velünk szemben, nem csak ebben a tekintetben”

– hangsúlyozta.