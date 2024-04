„Orbán Viktor nem szenved, nem kínlódik” – reagált Magyar Péter kijelentésére Havas Henrik

Kiderült, kivel utazott együtt sokat Dömsödi Gábor

De arról is beszéltek, hogy még nem jutottak el a moziba, hogy megnézzék a Petőfi-filmet. Az alkotás kapcsán előkerült a producer Rákay Philip neve is, akinek azt a kijelentését is felidézték, hogy „azért van annyira egy hullámhosszon Orbán Viktorral, mert sokat autózott vele”. Dömsödi Gábor itt elárulta, hogy ő pedig Dobrev Klárával autózott sokat.

