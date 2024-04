Meg kell állítani a háborús pszichózist – Szánthó Miklós a Mandinernek

Fotó: Alapjogokért Központ

Woke busters, border warrior, harc a liberális dzsungelben, lecsapoljuk a mocsarat – mintha egy jobbos kalandrealityre készülnének CPAC címén. Mi az oka a harcos imázsnak?

A rendőri erővel ellehetetlenített brüsszeli békepárti konzervatív konferencia példája arra int, hogy politikai ellenfeleink nem vaktölténnyel lőnek, mi pedig nem vagyunk hajlandók feltenni a kezünket, de fel kell vérteznünk magunkat, kell a golyóálló mellény. A CPAC Hungary háborúellenes üzenetét azok a libernyákok is meg fogják hallani, akik a holdra menekülnek előle. A béke melletti kiállást nem lehet betiltani, meg akarjuk mutatni a brüsszeli bürokratáknak, hogy ez nem az az unió. A tét óriási: a szemünk előtt zajló politikai küzdelmek történelmi jelentőségűek. Ezt talán mi, magyarok tudjuk a legjobban, hiszen a szomszédunkban pusztító háború zajlik, honfitársaink esnek el a harcokban, és az Európa mellett az Egyesült Államokban is hatalmon lévő, egykoron pacifista globalista erőkön úrrá lett a háborús láz. 2024 választási szuperév, amelynek legfőbb kérdése a nyugati emberek biztonsága: ha ugyanis az ukrajnai háború eszkalálódik, a NATO formálisan is „bevonja magát” a konfliktusba, a harcok percek alatt átterjedhetnek magyar területre is. Vitán felül áll, hogy a kialakult helyzet orosz agresszió következménye, de itt most nem „őrült kell egy őrült ellen”. Hamis, kék-sárga jóemberkedés helyett józanságra és realitásérzékre van szükség, meg kell védenünk magunkat az uszítóktól, a háborúpárti woke-szektától, Washingtonban és Brüsszelben is le kell csapolnunk a mocsarat. Ennek a küzdelemnek állt az élére Donald Trump és a harmadik CPAC Hungary fő szónoka, Orbán Viktor. Látható, hogy

nyugati liberális körökben a jog már nem a politika gátja, hanem az eszköze.

Az Egyesült Államokban a baloldali rezsim bebörtönözné a Republikánus Párt elnökjelöltjét, ráadásul megpróbálják anyagilag is ellehetetleníteni, sőt az indulástól is eltiltották volna, ha a legfelsőbb bíróság közbe nem lép. Európai elvtársaik sem riadnak vissza attól, hogy jogszabályokban lefektetett hatáskörükön túllépve támadják a migráció és a genderőrület vagy a háború ellen fellépőket. A mi célunk viszont az, hogy az emberek rémálma, a háború eszkalációja helyett a liberálisok rém­álma, a nemzeti erők nemzetközi együttműködése valósuljon meg a CPAC-en, ami az idei választási szuperévben közelebb vihet minket a békéhez.