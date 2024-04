Itt vannak az otthonfelújítási program részletei

Nyitókép: Mandiner-archív

Megjelent az otthonfelújítási program részleteinek terve, finomítottak az eddig ismert feltételeken, így már a legmagasabb jövedelmű járásokban is hozzá lehet jutni a legmagasabb vissza nem térítendő támogatáshoz, ha az igénylő keresete alacsony. Sőt, esetükben akár a 3,8 millió forintot is elérheti a támogatás összege, ha a felújítással sikerül 40 százalék fölé tornászni az energiamegtakarítást.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a várhatóan június 3-tól induló Otthonfelújítási Program részletes szabályainak tervezetét, amiben az eddig ismert feltételeket több lényeges ponton is módosították. A pontosan 108,24 milliárd keretösszegű támogatás révén közel 20 ezer hazai, 1990 december 31. előtt épült, életvitelszerűen lakott,

akár többlakásos családi ház energiahatékonyságán javíthatnak a tulajdonosok.

A javaslat értelmében olyanok is hozzájuthatnak a legmagasabb összegű (3,5 millió forint) vissza nem térítendő támogatáshoz, akik magas jövedelmű járásban élnek, de maguk kevesebbet keresnek, mint a tavalyi bruttó átlagkereset 70 százaléka, 399 840 forint. Azt is fontos látni, hogy hiába lakik valaki a legalacsonyabb jövedelmű járások egyikében, ha saját (és adóstársával közös) havi bruttója meghaladja a tavalyi átlagos bruttó jövedelem 130 százalékát – vagyis a 742 560 forintot –, akkor is csak a legalacsonyabb mértékű vissza nem térítendő támogatáshoz juthat,

vagyis legfeljebb 2,5 millió forintot kap az államtól.

Kiemelendő továbbá, hogy azoknak a pályázóknak az esetében pedig, akik elérik a 40 százalékos energiahatékonysági javulást a beruházással, a vissza nem térítendő támogatás aránya további 5 százalékkal nőhet.

Valamint az is fontos, hogy az a pályázó, aki jogosult a legmagasabb összegre, akár 3,8 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is juthat, a legalacsonyabb támogatási kategóriába esők pedig akár 2,8 millió forintot is kaphatnak, ha elérik a 40 százalékos energiamegtakarítást.

