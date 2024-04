Havas Henrik: Mostantól elvárom, hogy József Attila-díjasként emlegessenek!

Nyitókép: Havas Henrik / Youtube/ATV

„Kiderült, hogy József Attila-díjas vagyok. Erre nem magamtól jöttem rá, jó néhányan felhívtak. A többség a 24.hu információját vette át, persze, azt is mondták, hogy a story.hu cikkéből merített” – írta Facebook-oldalán Havas Henrik.

„Igazából örülök, hogy József Attila-díjam is van, de szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba! Én eddig titkoltam, de most bevallom, hogy Liszt Ferenc-díjas is vagyok, mind a kettő a Kormány által adható, legmagasabb kitüntetés, és úgy tudom, hogy ezek pénzzel is járnak” – írta ironikusan az újságíró.

Ezúton üzenem a Kormánynak, hogy ha lehet, minél előbb küldjék el nekem a József Attila- meg a Liszt Ferenc-díjat, és tulajdonképpen nem zárkóznék el a Munkácsy Mihály-díj elől sem!”

– vetette fel viccesen az újságíró.

Havas Henrik teljes bejegyzését itt olvashatja:

***