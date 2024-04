Nyitókép: Kovács Attila / MTI

„Hosszú idő után újra egymás társaságában mutatkozott Matolcsy György jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Úgy tűnik, a személyes ellentétek miatti legendásan rossz kapcsolatot a magyar gazdaság előremozdítása felülírja.

A találkozó apropóján a forint árfolyama azonnal erősödésnek indult az euróval szemben, de rég láttunk már „400 alatt” svájci frankot is a kurzusban.

Kis túlzással még történelmi párhuzamot is felfedezhetünk: olyannyira szükség volt erre a kiegyezésre, mint Ausztria és Magyarország viszonylatában anno a monarchia idején.

Tudniillik kockázati tényezőt is jelentett, hogy a két gazdaságpolitikai döntéshozó – legalábbis a külvilág számára – egymással finoman szólva nincs jóban, és együttműködés helyett bírálják egymás döntéseit. A vitát örömmel tálalta és mélyítette az ellenzéki sajtó, így a nyilvánosság előtt se maradt titokban. Sőt, nagypolitikai téma is lett, hogy egy normális országban ilyen felháborító, a gazdaságot „bedöntő” dolog nem fordulhat elő. Egyébként volt már ilyen helyzet többször is, emlékezzünk csak a Járai-, vagy éppen a Simor-korszakra.

De miről is volt szó?

A kormányzat és a monetáris politika vezetése között ellentét volt az infláció berobbanásának és a gazdasági növekedés elmaradásának felelősségéről, majd a felek közötti vita a jegybanki törvény módosításában csúcsosodott ki.”