Újbudai pedofilbotrány: az alpolgármesterek menekülnek a kamerák elől (Videó)

Az ügy előzményeiről korábban a Mandiner is beszámolt. Emlékezetes: a rendőrök nemrég előállították azt az óvodai alkalmazottat, aki a rá bízott gyerekekhez közeledett Újbudán, az egyik önkormányzati óvodában. Magyar Nemzet egy korábbi cikkében azt írta, a férfit 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják. Értesülésük szerint a pedagógiai asszisztens az óvoda területén lévő mosdóban fajtalankodhatott egy kisgyermekkel. A legfrissebb hírek szerint ráadásul két óvodában is dolgozhatott Újbudán a pedófília gyanújával őrizetbe vett férfi, aki pornográf fotókat is küldhetett a gyerekekről az élettársának.