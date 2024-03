Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Az elmúlt hetekben a magyar nyilvánosságba új baloldali messiásként robbant be Magyar Péter. A balos sajtó ugyanúgy építette őt, mint a korábbi »megváltókat«, gondolok itt például az ifjú Orbán Viktort játszó Fekete-Győr Andrásra vagy a »kiábrándult fideszesekre« vadászó Márki-Zayra, aki végül történelmi vereségbe vezette bele a baloldalt 2022-ben. Több ezer cikk, több száz videó, a jól ismert médiafigyelem, majd kipukkadó lufi.

Sokat beszél, de keveset mond. Mára is bizonyítékokat ígért, azonban ezeket nem mutatta be, csak folytatja az üres vádaskodásokat. Még a baloldali Medián felmérése szerint is a baloldalt osztja tovább Magyar Péter: a fideszesek átlátnak a szitán, tudják hogy itt csak egy újabb globalista projektről van szó, amellyel próbálnak életet lehelni a baloldalba. Ennek az egésznek ugyanakkor ismét az a hatása, hogy az ellenzéki tábort osztják tovább,

már bőven tíz felett van azon pártok száma, amely szeleteli a baloldalt.

Ez végső soron a Fidesznek egy kedvező helyzet.

Magyar Péter teljesen ismeretlen volt a nyilvánosság számára, nagyjából egy hónapja tud a létezéséről a szélesebb közönség. Nem ismerik, nem tudják valójában ki ő. Ez magában hordozza azt a veszélyt, hogy Márki-Zay Péterhez hasonlóan hamar kiborul a bili és kiderül: valójában csak egy agresszív futóbolond. Ennek előjele a kapcsolaton belüli erőszakról szóló hírek és rendőrségi jelentés, amelyet a kormánypártisággal nem vádolható HVG hozott nyilvánosságra és amelyet Varga Judit egy sejtelmes Facebook-poszttal meg is erősített.

Összefoglalva: olyan mély hitelességi válságban van a baloldal, hogy egy teljesen ismeretlen ember is lehet messiás számukra. Ezek a próbálkozások azonban mindig kudarcba fulladnak, hiszen rájönnek, saját magukkal szúrtak ki...”

***