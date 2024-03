Nem megy börtönbe: kényszergyógykezelésre utalták az újbudai rendőrgyilkost

Nyitókép: Sz. Szilárd a bíróságon (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Ítéletet hirdetett első fokon a Fővárosi Törvényszék az újbudai rendőrgyilkos, Sz Szilárd ügyében. A férfi tavaly januárban késelt halálra egy rendőrt, akit társaival egy újbudai társasházhoz hívtak egy rendbontás miatt. S. Szilárd egy idegen lakásba akart bejutni, mert állítása szerint zajt hallott a felette lévő lakásból, így azt gondolta, hogy szomszédja bajban lehet. A férfi végül egy betonbontó kalapáccal törte be az ajtót.

A kiérkező rendőrök elő akarták állítani a férfit, aki azonban ekkor nekik támadt, és

halálosan megsebesítette az egyik járőrt, Baumann Péter rendőr főtörzsőrmestert.

Sz. Szilárd elmenekült a helyszínről és a rendőröknek csak úgy sikerült végül ártalmatlanná tenniük, hogy egy villamosmegállóban lábon lőtték.

A férfi beszámíthatósága a kezdetektől alapkérdés volt, el is rendelték kényszergyógykezelését. Büntetőperének tárgyalásai alatt is többször agresszíven viselkedett, és botrányt okozott, ahogy az ítélethirdetés előtt is. Bár az eljárás elején részben beismerte tettét, igyekezett kibújni a felelősség alól.

Az ügyészség a férfi kényszer-gyógykezelésének elrendelését indítványozta a perben.

A Telex beszámolója szerint a bíróság helyt adott az ügyészség indítványának,