Mit művel a baloldal? Az LMP visszatáncolt az előválasztástól, a kutyák pedig a visszatáncolástól

„Nem tudok és nem kívánok a jelenlegi előválasztásban részt venni”

– írta Facebook-oldalán az LMP-s Kendernay János, aki az eddigi tervek szerint a baloldali XII. kerületi előválasztásán indult volna.

Hosszú bejegyzésében többek között kifejtette: 2021-22-ben támogatták az előválasztás intézményét, de naivak voltak. „A csodában reménykedtünk, és abban, milyen innovatív lehet a NER-rel szemben felsorakozó »erőtlentér«” – fogalmazott.

Azt is megfogalmazta: „Az előválasztás akkor legitim és igazságos megmérettetés, ha zárt politikai családon belül, vagy politikai közösségen belül valósul meg. Az ellenzéki pártok az elmúlt országgyűlési választások idején nem képeztek közös pártot, de még választási pártot sem alkottak. Ahogy ma sem.”

„Mit hozott eddig az előválasztás intézménye? Hozott-e bármi kézzelfogható új helyzetet? Erre sommásan azt lehetne felelni, hogy nem. Ellenben sikerült elkölteni horribilis összegeket, szembe állítani az ellenzéki csoportokat, kifárasztani az aktivistákat és a szavazókat”

– vont mérleget az LMP-s politikus.

Érdekesség, hogy az előzetes botrányok után a Kétfarkú Kutya Párt épp néhány napja jelentette be, mégis lesz a XII. kerületben előválasztás (néhány napja még arról is szó volt, hogy nem tartják meg az előzetes megmérettetést, mert a baloldali pártok képtelenek voltak egyes technikai kérdéseken megegyezni) és indulnak is rajta.

„Gyorsan legyőzzük az ellenzéket, aztán már csak a Fideszt kell majd júniusban. Ehhez viszont kéne rengeteg segítség tőletek a kampányban, illetve az előválasztás lebonyolításában”

– fogalmaztak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Kutyapártban válságot okozott, amikor nemrég nem támogatták Kovács Gergely társelnököt a hegyvidéki előválasztáson való indulásban. Kovács ezért a másik társelnökkel, Döme Zsuzsannával együtt bejelentette lemondást, ezt a tagság azonban nem fogadta el így végül mind a ketten maradtak a helyükön, és még a Kovács által áhított előválasztás is zöld lámpát kapott.