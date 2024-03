„Képzeljük el ezeket a magyarokat! Ukránnak adják ki magukat, hiszen ukrán útlevelük van. Hogy magyarázza el a német hatóságnak, hogy ő valódi ukrajnai menekült, ott született, ott él, ha nem is saját akaratából, hanem történelmi okok miatt. Őshonos kisebbség. De mégsem lehet az, mert az ukrán törvények többek között a magyarokat sem ismerik el őshonos kisebbségnek. Az ukrán felfogás szerint, ha egy etnikai kisebbségnek van többségi nemzetállama, akkor menjen oda, mert az ukrán nemzetállamban ő csak zárvány, zavaró idegen test. Az ukrán állam mindent meg is tesz az asszimiláció, az ellehetetlenítés vagy az elűzés érdekében. Akit az ukránok nemzeti kisebbségnek elismernek, azok a krími tatárok, a magyar, szlovák, román etc. menjen haza az övéihez!

Szóval áll a hivatalban ukrán útlevelével a kárpátaljai magyar, és nem tud szót érteni a kirendelt német–ukrán tolmáccsal, mert az nem tud magyarul, azon a nyelven, amin ő beszél, ami neki az anyanyelve. Államnyelv?

A mi kárpátaljai magyarunknak harminc éve még az oroszt kellett volna államnyelvként beszélnie,

előtte a csehet, holott ő szülőföldjén, a most éppen Ukrajnához tartozó Kárpátalján élő (nem migráns) magyar. A hivatalnok a hivatalban a neve mellé írja, hogy csak magyarul beszél, ráadásul kiderül, hogy kettős állampolgársága van. Gondolom, ezek után a 208 kiszűrt magyart kitoloncolják, ukrajnai magyarnak nem jár a Bürgergeld, csak az igazi ukrajnai ukránnak.

Több cikket elolvastam ebben a témában, és úgy látom, sem a német hivatalok, sem az újságírók, sem a kommentelők sokasága nem érti a probléma gyökerét. Tájékozottabb olvasó tudja, hogy »Berehove« a magyar határ közelében van, így – ismerve a korrupt magyarokat – feltételezi, hogy emberünk úgy vásárolta az ukrán útlevelet, hogy aztán a német államot megkárosítsa. Feltételezem ezek után, hogy azt sem értik, amikor mondjuk, hogy magyarok harcolnak és esnek el a háborúban. Talán azt gondolják, hogy zsoldosok, mint van német, brit, francia etc. zsoldos az ukrán kötelékekben.

Jobban tenné a kárpátaljai magyar, ha Magyarországon maradna. Innen biztos nem adnák ki katonának a hadvezetés és az ukrán elnök követelésére.”

***