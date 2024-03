Ijesztő bejegyzést tett közzé, nem sokkal később pedig kórházba került a volt szocialista miniszter

Nyitókép: Képernyőfotó

Egy emberként aggódnak a szerettei, barátai és MSZP-s párttársai is az egykori sportminiszterért, Jánosi Györgyért, aki egy segélykiáltásnak is felérő üzenetet hagyott a közösségi oldalán. A poszt megosztása után nem sokkal rendőrt és mentőt is kihívtak az egyikori miniszter lakásához, hogy megelőzzék az esetleges katasztrófát – írta meg a Blikk.

Elköszönök én is. És egy jobb világot kívánok mindenkinek

– írta Jánosi György.

Az üzenet nem sokkal hajnali egy óra környékén került fel az internetre, amint három és fél ezer ismerőse láthatott a Facebook-ján. A lap értesülése szerint többen is próbálták telefonon utolérni a Medgyessy-kormány egykori sportminiszterét, de ő nem reagált a hívásokra. Jánosi barátai riasztották egymást, hogy menjen el hozzá valaki, végül egy tiszaföldvári hölgy riasztotta a hatóságokat.

Állampolgári bejelentés érkezett március 12-én az éjszakai órákban, hogy egy 70 éves szekszárdi férfit nem tudnak elérni ismerősei. A bejelentés után a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai a férfi lakhelyénél biztonsági intézkedést foganatosítottak

– írta közelményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A lap mentőszolgálattól megtudta, hogy Jánosi György állapota stabil, és hogy további vizsgálatok és megfigyelés céljából kórházba szállították.

