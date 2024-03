„Az eredmény. Egyetlen jogos van köztük, az utolsó, a többi pusztító, kétségbeejtő. Olvasóm, Júlia hozzászólása pedig nagyon pontos: »Az alábbi vélemények erősödtek a videó hatására, amikből nagyon sokat láttam most:

1. Sok feleség visszaél a váláskor azzal, hogy előveszi a bántalmazó kártyát.

2. Az érintett nagyon jól nézett ki korábban, semmi sem látszott rajta, ez bizonyítja, hogy nem történt semmi.

3. A másik érintett (itt a férj) csak tisztelettel és szépen kommunikál a másikról, emiatt biztosan nem lehet bántalmazó.

4. Milyen anya..

5. Minek marad benne…

6. Magánügyekről nem beszélünk, az maradjon a négy fal között..

Hát ezért baromira ártalmas most előjönni ezzel, ebben a helyzetben. Azon túl, hogy eltereli a témát arról, vajon mi is van az ügyészséggel, stb., azt idézi elő, hogy mivel teljesen másról szól az emberek fejében most a történet, teljesen mellékes most az, hogy mi történt abban a családban. Mindenki a maga politikai meggyőződése szerint keresi a választ. És ebbe pont az is belefér, hogy általánosítsanak az áldozatokkal és az elkövetőkkel kapcsolatban, és ezek a sztereotípiák megerősödjenek.«”