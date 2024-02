Sokkoló vérengzés a Super Bowl utáni bulinál, két gyermeket hagyott árván egy édesanya

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy ember meghalt és legalább kilenc megsérült az Egyesült Államokban, a Missouri államban található Kansas Cityben, amikor lövöldözés tört ki a városi csapat Super Bowl győzelmét ünneplő parádén.

A lap arról számolt be, hogy az incidens a parkolóház közelében történt, ahonnan a Chiefs szurkolói éppen távozni készültek.

A kansasi rendőrség két fegyverest vett őrizetbe.

A helyszíni beszámolót alább tekintheti meg:

A New York Post arról is beszámolt, egy kétgyermekes, Kansas City Chiefs-szurkoló édesanya halt meg a szerda délutáni lövöldözés során.

Lisa Lopez-Galvant hasba találták a lövöldözés során, és az egyik helyi kórházban hunyt el a műtőben – erősítették meg szerettei a Kansas City Starnak.

Ő volt a legszebb és legcsodálatosabb ember”

– nyilatkozta a lapnak az elhunyt egyik régi barátja.

A New York Post összeállításából az is kiderült, hogy Lisa Lopez-Galvan DJ-ként is tevékenykedett, szinte minden esküvőn fellépett. „Mindannyian ismertük őt. Tele volt élettel” – tette hozzá a gyászoló ismerős.

