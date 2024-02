Ma 70 éves a Modern Talking egyik fele

A német Dieter Bohlen már egészen fiatalon dalokat írt könnyűzenei formációknak, majd a B-kategóriás előadók után gondolt egy merészet és maga állt a színpadra Thomas Anders társaságában. A Modern Talking a Bee Gees zenei örökségére épített, ám hangzásában még inkább divatos változattal állt elő. Nem mellékesen a kétfős fiúcsapat a fiatal lányok fantáziáját is megmozgatta, különösen az egzotikus kinézetű Thomas Anders.

Dieter Bohlen ma 70 éves.

Fotó: AFP/DPA/Michael Bahlo

A Modern Talking 1984-től hihetetlen lemezeladási statisztikákat produkált, Magyarországon is hamar a fiatalok egyik kedvence lett. A sikerszéria azonban nem tartott sokáig, a pletykák szerint leginkább azért, mert Thomas Anders felesége nem jött ki Bohlennel. Olyannyira nem, hogy végül felbomlott a Modern Talking. Bohlen nem esett kétségbe, menedzserként is reflektorfénybe került, ő fedezte fel például C. C. Catch-et, a Modern Talking-hangzás női változatát. Később dolgozott Bonnie Tylerrel, olyannyira nagy sikerrel, hogy Tyler neki köszönhetően a német piacon is különleges sikereket ért el.

A ma 70 éves zeneszerző, producer és előadó a kilencvenes években a divatos techno és dance irányzatát is kipróbálta, ám ott már kevés eredménnyel. A Modern Talking 1998-ban aztán visszatért, kezdetben sikereket is ért el, ám 2003-ban ismét bedobták a törölközőt. Bohlen számtalan német tehetségkutató tévéműsorban kapott szerepet zsűritagként és az sem ingatta meg a népszerűségét, hogy többször is plágiumváddal illették. Ami kétségtelen, a 160 millió eladott lemez, amelyhez a neve köthető, a legsikeresebb német zeneszerzők és producerek közé emelik.

Nyitókép. A Modern Talking. Thomas Anders (balra) és Dieter Bohlen. Fotó: AFP/DPA/Fryderyk Gabowicz