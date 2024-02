„El fogom vágni a torkát a bírónak, a szakértőnek, az ügyvédnek és a nagypapának” – fegyházat kapott a fenyegetőző apa

Három és fél év fegyházra és három év közügyektől eltiltásra ítélte a Tatabányai Törvényszék azt a a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével vádolt győri családapát, aki azzal fenyegetőzött, hogy megöli a gyermekelhelyezési ügyében ítéletet hozó bírót, a szakértőt, az ügyvédet és a gyerek nagypapáját is – írja a 24.hu.

A vádirat szerint a férfi kilenc évvel ezelőtt élettársi kapcsolatot létesített egy nővel, s kapcsolatukból 2016-ban gyermekük született. A férfi folyamatosan balhézott a párjával ittasan, és már akkor olyanokat mondott mondott neki, hogy meg fog ölni másokat. Öt évvel ezelőtt szakítottak egymással, és a nő elköltözött a közös gyermekükkel.

A nő 2021-ben bírósági eljárást indított a férfival szemben a gyermek láthatásával, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban. A bírósági eljárás során a férfi a tárgyalásokon megfenyegette az eljáró pszichológus szakértőt, a bírót, a pszichiáter szakértőt, illetve az exe ügyvédjét is.

Két évvel ezelőtt a bíróság ideiglenes intézkedést hozott az ügyben, mely szerint a férfi csak kéthetente és csak kapcsolattartási felügyeleten, felügyelet mellett találkozhatott a gyermekével. Ezt az apa nem tudta elfogadni, ezért már 2022-ben is betelefonált a rendőrségi ügyeletre, hogy nem hagyják látni a gyermekét.

A Győri Járásbíróság másfél évvel ezelőtt a nőnek ítélte a gyereke szülői felügyeleti jogát. A bíróság úgy döntött, hogy továbbra is csak a kapcsolattartási ügyeleten találkozhat az apa kéthetente a gyerekével. Az elkövető ezt nem tudta elfogadni, és többször is kihívta a rendőröket a nő szüleihez, és a kapcsolattartási pontra is, azt állítva, hogy elrabolták a gyermekét, s ezért nem tud találkozni vele.

A hívások során azzal fenyegetőzött, hogy ha nem megy ki egy járőr a fia nagyapjához és nem deríti ki, hogy hol található a gyermeke -, úgy megöli, elvágja a torkát a gyermekelhelyezési ügyben döntést hozó bírónak, az ügyvédnek, a szakértőknek, illetve a nagyapának is. A bíróságon lejátszották a férfi fenyegetéseit is.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Thomas Frey / DPA / AFP