Állandó megújulásban: elstartolt a Házasság Hete! Sztárpap és sztárpszichológus is előad rajta, mutatjuk, kik!

Vasárnap, február 11-én elstartolt a Házasság Hete. A rendezvénysorozat idei mottója: Állandó megújulásban. Hazánkban 2008 óta, idén tizenhetedik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Világszerte 21 országban ünneplik.

A kezdeményezés Angliából indult. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek – olvasható a rendezvény honlapján.

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára,

amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét” – olvasható a szervezőbizottság állásfoglalása a honlapon.

Hozzáteszik: bátorítanak „minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

Itt van a programsorozat:

Idén a házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a debreceni református nagytemplomban.

Hétfőn Budapesten a Ráday Ház dísztermében a Páratlan beszélgetés közismert párokkal sorozat programjaként Véssey Miklós író, költővel és feleségével, Mirk-​Véssey Klára tanárral; Győri Virággal, a Family magazin főszerkesztőjével és férjével, Győri Tamás Józseffel, a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet igazgatójával; Léder László pszichológussal és feleségével, Puja Andrea operaénekessel beszélget Gécsek-​Tóth Enikő, a Kossuth rádió szerkesztő-​riportere.

Kedden Tapolyai Emőke pszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője online előadására várják az érdeklődőket a házasság hete Facebook-​oldalán.

Szerdán áldással egybekötött zenés istentisztelet lesz a Deák téri evangélikus templomban a Budavári Gospelkórus közreműködésével.

Csütörtökön a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szervezésében Család és kapcsolódások konferencia lesz a Corvinus Egyetemen.

Pénteken pedig Szólj be a papnak! – Család: elvárás vagy kiteljesedés? címmel Csűrös-​Varga Vanda református lelkész, Kocsis Tamás görögkatolikus pap és Sterczer Hilda hegymászó válaszol az érdeklődők kérdéseire a Sruton V.P. közösségi térben.

Szombaton Jóban-​rosszban, jobban! címmel Komjáthy Károly, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársa tart előadást a Pasaréti református templomban.

A Házasság Hetének ugyanakkor vármegyénként és határon túl is vannak programjai, akárcsak online.

Pál Feri atya február 13-án este hatkor Krasznokvajdán fog arról beszélni, hogy „Hogyan őrizzük meg az életkedvünket? A kiégés elkerülése a házasságban”.

„Mindnyájan megtapasztalhattuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok minden felgyorsult körülöttünk, számos stabilnak hitt dolog megváltozott az életünkben – elég csak akár az egzisztenciánkat is veszélyeztető, beláthatatlan kimenetelű technológiai fejlődésre vagy a körülöttünk lévő bizonytalan gazdaságpolitikai körülményekre gondolni. Ezek nagyrészt akaratunk ellenére lépnek be az életünkbe, és okozhatnak akár észrevétlenül is változásokat, feszültségeket a kapcsolatainkban – mondta az evangélikus.hu szerint az eseménysorozat kapcsán Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója. – Ne várjuk meg, hogy a külső körülmények meggyengítsenek bennünket, hanem a nehezebb helyzeteket megelőzve legyünk már most aktívak abban, hogy a kapcsolatainkat erősítsük meg, töltsük meg tartalommal, szánjunk egymásra minőségi időt!”

A központi programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István. (Mint az köztudott, Novák Katalin szombaton lemondott tisztségéről, ezt azonban még a Tisztelt Háznak jóvá kell hagyni.) Az ünnepi záró szentmise február 18-án este hatkor lesz a budavári Mátyás-templomban, amit Fábry Kornél segédpüspök mutat be.

Nyitókép forrása: Házasság hete honlapja