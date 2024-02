„Na, és akkor amint ígértem: miért is ítélték el az igazgatóhelyettest, K. Endrét? Azért, mert a vádhatóság szerint részt vett az ügy eltussolásában, megpróbálta tisztára mosni az igazgatót. Megírt egy vallomást, amit közösen alá is akartak íratni az egyik bántalmazott gyerekkel, és amely vallomás szerint nem történt erőszak, a faszverésre (elnézést, de konkrétan ez történt) közös megegyezéssel került sor. A gyerek végül nem írta alá a vallomást, hiába próbálták kényszeríteni.

Vétkes az igazgatóhelyettes (is)? Minden bizonnyal igen. De nem pedofil, ahogy azt a sajtó és a baloldali politikusok sugallni próbálják, és terjesztik a közösségi médiában. Novák Katalin NEM egy pedofilnak adott kegyelmet. Hanem egy lelkes, munkáját odaadással végző, a gyerekek által is kifejezetten kedvelt, számukra számos külön programról gondoskodó tanárembernek. (Például amikor többször is elvitte a gyerekeket a Puskás Akadémia programjaira. Vagy amikor a gyermekotthonban birkózóedzésekre került sor, a Niké sportegyesület segítségével. Ennek a sportegyesületnek az alapítója ifj. Orbán Győző, ezért van neki is »köze« a pedofilbotrányhoz – legalábbis a 444–Narancs tandem szerint.) Ez a 64 éves székelyföldi tanárember a 40 éves pedagógiai pályáját bukta el az ítélettel, és veszélybe került egyedül maradt feleségének, valamint 85 éves, továbbra is Erdélyben élő édesanyjának mindennapi megélhetése.

OK, lehet azt mondani, hogy aki bűncselekményt követ el, annak előre kell gondolnia a családjára is, és nem elkövetni a bűncselekményt. Nem tudhatjuk, milyen nyomást gyakorolt rá az igazgató, hogy álljon mellé. (...)

De ezen lehet vitatkozni, és mindkét álláspont mellett lehetnek legitim érvek. Jogiak és morálisak is. Amit azonban az ellenzék csinál, az a legocsmányabb politikai prostitúció. Ahogy a tanárok ügyével sem törődtek valójában (látjuk, miután béremelést kaptak a tanárok, továbbra is hergelni próbálják őket, saját céljaik végett), ahogy az akkumulátorgyárak is csak addig problémásak, amíg megépülnek Magyarországon (mert ha Németországban épül meg egy ilyen gyár, akkor tapsolnak, hogy milyen csodálatos, és szidják az Orbán-kormányt, hogy miért nem nálunk épül), stb., stb. Most is, szegény molesztált, abúzust átélt gyerekek viszontagságaira rátelepedve, hazugságokat terjesztve próbálják lejáratni Novák Katalint.”

