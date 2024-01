Toroczkai Úr! Tényleg feláldoznánk nemcsak önmagunkat, de gyermekeink és unokáink életét is azért, hogy Kárpátalja újra Magyarországhoz tartozzon?

Úgy gondolom, hogy Toroczkai és elvbarátai esetében a vágyálmok újfent felülírták a realitásokkal való őszinte szembenézés képességét.

A Magyar Honvédség pontos összlétszáma kapcsán – érthető okokból – javarészt szintén becslésekre hagyatkozhatunk. A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program egy 37500 fős ambíciószintet tartalmaz. Pár éve a tényleges létszám még bőven kettessel kezdődött, de nagyvonalúan számolhatunk 30 ezer honvéddel. Persze a harcoló alakulatoknál szolgálók száma ennél jelentősen kisebb, és a maradék 93 ezer négyzetkilométert sem hagyhatjuk védelem nélkül.

Ha a potenciális harcteret Kárpátalja nem tmagyar többségű térségeire szűkítjük – ami élesben a veszély végzetes alábecslése lenne –,

a rendelkezésre álló létszám még akkor is igencsak karcsú lenne az aszimmetrikus, felkelőellenes műveletekhez.

Természetesen hosszú évek alatt a hadsereg létszámát nagy mértékben lehet növelni, de kiindulási alapnak csak a meglevő állományt vehetjük. A modern hadviselés története rengeteg példát szolgáltat ugyanakkor arra, hogy a jól szervezett felkelők jelentős létszám- és technológiai hátrány (bár utóbbi a nyugati támogatással kistafírungolt ukrán erők esetében erősen véleményes) ellenére is képesek eredményes harcot folytatni egy erősebb ellenféllel szemben hosszú távon.

Még ha Toroczkai víziója szerint megszűnne is az ukrán államiság, és ölünkbe hullna Kárpátalja, akkor is maradna az észak-amerikai ukrán diaszpórában olyan gazdasági erő, ami lehetővé tenné egy ilyen léptékű felkelés stabil finanszírozását.

De oktalanság lenne azzal számolni, hogy emellett külső, állami szereplők ne lennének érdekeltek a támogatásukban.

A felkelőcsoportok gerincét az ukrán haderő kárpátaljai illetőségű csapatainak (a 128. önálló hegyi rohamdandár és a 101. önálló területvédelmi dandár) személyi állománya adhatná. Mindkét alakulat évek óta részt vesz az oroszokkal szembeni harcokban. Ez a veszteségeket és a fluktuációt figyelembe véve is potenciálisan több ezer harcedzett, hegyvidéki hadviselésben is jártas fegyverest jelent, a felkelők műveleteit alkalomszerűen aktívan támogató polgári lakosságról nem is beszélve.

A Magyar Honvédség állományából érdemi harctéri tapasztalattal egyedül az afganisztáni misszióban szolgáló különleges műveletisek rendelkeznek.

Létszámuk a KMK (Különleges Műveleti Kontingens) összes turnusát tekintve sem haladja meg a pár száz főt. Természetesen a felkelőellenes műveletekben szerzett tapasztalataikat az évek során a Magyar Honvédség beépítette a képzési struktúrájába, de ez nem pótolja a tűzkeresztséget. A felkelők várható külső támogatása, terepismerete és harctéri tapasztalata egyaránt amellett szól, hogy katonai szempontból hazárdjátékkal érne fel a revízió.

Még akkor is, ha számszerű erőfőlényt tudnánk kialakítani a régió egészét tekintve.

A felkeléseket a legtöbb esetben nem a harctéren zárják le, de a politikai alku egy ilyen esetben nehezen lenne értelmezhető. Egy elhúzódó, alacsony intenzitású konfliktus viszont folyamatos emberveszteségekkel járna, nemcsak a „frontvonalon”, hanem a valószínűsíthető szabotázsakciók és merényletek okán a „hátországban” is.

Az áldozatok mellett csak zárójeles, hogy egy ilyen helyzet milyen súlyos terheket róna egy Magyarország méretű gazdaságra, még akkor is, ha nemzetközi szankciókkal nem kellene számolnunk.

A saját magunkkal szembeni őszinteség megköveteli, hogy feltegyük a kérdést: feláldoznánk önmagunkat és/vagy gyerekeink, unokáink életét – és itt nem a jólétre, hanem a puszta fizikai létre gondolok – azért, hogy Kárpátalja újra Magyarországhoz tartozzon?

A szkítapuccs 88 éves önjelölt kormányzójából kinézem, hogy csípőből igennel feleljen. Neki most már tényleg nincs nagyon veszítenivalója.

Nekünk van.

