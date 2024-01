„Tegnap részt vehettem Novák Katalin köztársasági elnök asszony a diplomáciai testület számára adott újévi fogadásán.

Novák Katalin számos olyan dolgot elmondott, amiben én is mélyen hiszek.

1. A realitások számítanak nem a vágyak/ideológiák/elméletek. Aki ezekre épít, veszít.

2. Európának és az egész Nyugatnak meg kellene tanulnia, hogy felnőtt körülötte a világ. Nem oktathatjuk kényünkre-kedvünkre sem Indiát, sem Kínát – de még az ázsiai nagyoknál kisebb ligában focizó oroszokat sem.

3. A demográfia kulcstényező, ha a hanyatláson nem változtatunk, akkor minden évtizeddel jelentéktelenebb tényező lesz a Nyugat. A migráció pedig nem megoldás (teszem hozzá már én) hanem katasztrófa jelen formájában, a demográfiai és kulturális ébredés a megoldás.

4. Magyarország nem fogadja el a lekezelést, 20 éves EU és 25 éves NATO tagként nem vagyunk »újak« – és teszem hozzá már én, nem azért léptünk be a nyugati integrációs szervezetekbe, hogy szolgai módon bólogassunk mindenre, amit mondanak nekünk. A Nyugat ereje pontosan az egyet nem értés lehetőségében rejlik. Lehet, hogy Magyarország kormányának nincs igaza valamiben, de ha »árulás« nem mindenben beállni a sorba, akkor a NATO vagy az EU nem az egyenlők integrációja.

Személy szerint örülök annak, hogy Novák Katalin elnök asszony aktív a külpolitikában. Nyitása Ukrajna felé pozitív volt és hasznos – bármennyit is támadták egyébként pont jobbról ezért egyesek. Remek a csapata is, és ezt nem azért mondom, mert többen is régi ismerőseim és barátaim. Köszönöm a meghívást.”

Nyitókép: Facebook