Megvan, ki ül be Vadon Jani helyére Balázsék műsorában

Péntek reggel Kovácsovics Fruzsina is csatlakozik Balázsékhoz a Rádió 1 reggeli műsorában – írta meg a Blikk, Kovácsovics Insta-sztorijára hivatkozva. Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Vadon Jani hosszú évek után otthagyta a Rádió1 reggeli műsorát, hogy más dolgokra koncentrálhasson. Azóta gőzerővel megy a találgatás, hogy ki lehet majd az, aki elfoglalhatja Jani megüresedett székét. Sebestyén Balázs már a hétfő reggeli műsorban belengette, hogy Vadon Jani helyére egy női műsorvezető is érkezhet. Lehet, hogy Kovácsovics Fruzsina?