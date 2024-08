Szexuális utalások, obszcén és trágár nyelvhasználat: komoly bírságot kaptak Sebestyén Balázsék

Nyitókép: Facebook

Újfent megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat a Rádió 1 a május 13-án sugárzott Balázsék című műsorszám közzétételével – állapította meg az NMHH Médiatanácsa keddi ülésén a közlemény szerint. A testület ezért a médiaszolgáltatóra 7,15 millió forint, annak ügyvezetőjére pedig a jogsértés ismételtségére tekintettel 175 ezer forint bírságot szabott ki.

Kifejtették, hogy a testület még június 18-án indított hivatalból, állampolgári bejelentés alapján közigazgatási hatósági eljárást a médiaszolgáltatóval szemben. A III. korhatári kategóriába sorolt műsorszámot reggel 6 óra 13 perces kezdettel sugározta a Rádió 1, azonban az

a Médiatanács szerint a közzétett témák és azok feldolgozásmódja alapján, a szexuális utalásokra, valamint az obszcén és trágár nyelvhasználatra tekintettel a IV. korhatári kategóriába tartozónak minősül, és kizárólag a késő esti műsorsávban, 21 óra után lett volna sugározható.

Megállapították, hogy a „transzplantációval tréfálkozó” adásban a műsorvezetők a szervátültetésből is gúnyt űztek, holott a III. korhatári kategóriában általában is kerülendő lenne a műtéti beavatkozások részletezése, mivel az túlzott félelmet kelthet a gyermekekben. A Rádió 1 hálózatos médiaszolgáltatás, ezért a jogsértéskor hatályban lévő hatósági szerződés alapján 30 hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás közvetítette a jogsértő műsorszámot. A bírság megfizetésén túl a Médiatanács a Rádió 1-et a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte.

(MTI)