Balázsék belengették: női műsorvezető jöhet Vadon János helyére

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Vadon János távozott a Rádió1 Balázsék című reggeli műsorából. A rádiós helyére már Alekosz is bejelentkezett korábban, azonban Sebestyén Balázs egyértelművé tette, hogy a Való Világ egykori győztese nem fog beülni melléjük műsort vezetni.

Hétfőn reggel Vadon János nélkül indult a műsor és Balázsék érintették az utódlás témáját:

„Egyelőre egy csomó mindenkit meg fogunk hallgatni, be fogunk hívni, semmi sincs előre eldöntve, talán csak az, hogy Alekosz nem. Mindenki fellélegezhet. De ezt egy ilyen flow-ban szeretnénk, lazán, csajokban is gondolkodunk, meghallgatjuk, megnézzük.

Ha valakivel jól érezzük magunkat, úgy érezzük, beleillik vagy már itt van egy ideje, és őt szeretnénk, akkor lehet, ő lesz… szóval nincs kőbevésett megújítási szándékunk, hogy na, akkor mi görcsösen beültetünk ide valakit, hogy pótolja Janit.

Nem is lehet, nem is akarjuk, nyilván az, úgy, abban a formában olyan volt, most új fejezet indul” – mondta Sebestyén Balázs.

Hangsúlyozta, hogy nem pótolni akarják Vadont, azt viszont el tudja képzelni, hogy női hang kerüljön a műsorba. Sebestyén hozzátette, hogy a casting során a hallgatók véleményére is kíváncsiak, sőt még szavazhatnak is arról, „ki hogy tetszett”.

