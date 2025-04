Ilyen még nem volt: hosszabb időre otthagyják Balázsék a Rádió1-et

Vadan Jani távozása után már egyszer felmerült Sebestyén Balázsban és Rákóczi Feriben, hogy befejezik a Balázsék című reggeli műsort a Rádió 1-en. Most újabb fordulat következett: a Ráskó Eszterrel kiegészült trió két hét szabadságra megy – derült ki az április 17-i adásban.

A hosszabb szünet példátlan a műsor történetében, különösen annak fényében, hogy Sebestyén Balázs korábban pont azért nem vállalt szerepet az Árulók című RTL-es műsorban, mert a rádió nem tudta nélkülözni. Most viszont többen úgy vélik, a korábban elutasított lehetőség ismét elérte Balázst, és ezúttal zöld utat kapott.

A Promotions szerint az is gyanús, hogy a műsorvezetők ezúttal semmit sem árultak el a terveikről, ami szokatlan. Így elképzelhető, hogy Balázs, sőt akár Ráskó Eszter is csatlakozik az RTL műsorához – korábban már dolgoztak együtt az Álarcos énekes zsűrijében is.