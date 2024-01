Kuncze Gábor: Bízom Lánczi Tamásban, eddig mindenhol megbukott, mindent tönkretett

A Mandiner szombaton megírta, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal február 1-jén megkezdi működését. Lánczi Tamás fontosnak nevezte, hogy a szervezet nem hatóság, hanem hivatal, így nem nyomoz és nem szankcionál.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elsődleges feladata az, hogy vizsgálatokat folytasson le, kutasson

és feltárja azokat a kockázatokat, amelyek „a magyar szuverenitásra leselkednek, és lehetőség szerint megtegyen mindent, hogy ezeket a veszélyeket elhárítsa” – közölte.

A téma szóba került az ATV Civil a pályán című műsorában is. A műsorvezető kérdésére, hogy Kuncze Gábor bízik-e a hivatalban, a korábbi belügyminiszter azt mondta:

Én Lánczi Tamásban bízom, eddig mindenhol megbukott, mindent tönkretett, én bízom benne, hogy most is így lesz”.

Kuncze szerint a Lánczi most is csak „mondja fel a szöveget, amivel etetnek: dollárbaloldal, dollármédia. Pedig dollármédia eddig még nem is volt” – fogalmazta meg a véleményét az egykori SZDSZ-es politikus.

