„Ha az MSZP kiesik az EP-ből, de a második és a tizenharmadik kerületben elnyeri a polgármesteri címet, néhány közgyűlésben pedig lesz olyan saját frakciója, ami nélkül nincs többsége a baloldalnak, akkor Kunhalmi Ágnesék 2026-ban is ott alkudozhatnak majd az ellenzéki sokszögletű asztalnál. Ellenben, ha a Jobbik semmit nem nyer Budapesten, elveszti Eger városát (amit már elvesztett), akkor senki nem lesz rájuk kíváncsi, azaz ameddig frakció és pénz lesz, addig elvegetálnak, de azután dicstelen véget ér történetük.

Mindebből az következik, hogy az EP-választás nem lesz feltétlenül »profiltisztítás«, nem szükségszerű, hogy felszámolja a történelmi töredezettséget.

Nem véletlen, hogy éppen ezért Budapest a legtöbb baloldali párt számára fontosabbá vált, mint az EP-választás, s amiből következik az, hogy a fővárosban nem tudnak és vélhetően nem is fognak megegyezni. Minden ellenzéki párt szeretné magát »túlnyerni«, azaz jobb eredményt produkálni, mint amire országos szinten képesek.

Ezt persze felismerték a politikusok is, ezért is élesedik a küzdelem. Budapesten a kerületek felében nincs összefogás, és nagyjából harmadukban annyira kompromisszumképtelenek, hogy készek egymás ellen is elindulni.

A negyedik kerületben Déri Tiborral szemben Gyurcsányék és a Kutyapárt is indít jelöltet Trippon Norbert, valamint Nagy Dávid személyében. Az V. kerületben a momentumos Kerpel-Fronius Gábor mellett Juhász Péter a Kutyapárt színeiben méretteti meg magát (esetleg a Momentum is becsatlakozhat), illetve egy civil jelölt is szeretné legyőzni a jelenlegi fideszes Szentgyörgyvölgyi Pétert.

Azután a sokat bukdácsoló DK-s Niedermüller Péterrel szemben is elindul egy »civil« ellenzéki jelölt, míg a X. kerületben a DK és a Momentum szintén külön feszül neki a fideszes Kovács Róbert Antal polgármesternek. Valószínűleg Pokorni Zoltánnak is több ellenféllel szemben kell felvennie a kesztyűt a XII. kerületben, ami kényelmes győzelemmel kecsegtet. A XI. kerületben viszont van momentumos, LMP-s és kutyapártos jelölt is, míg a legnagyobb ütközet a baloldal számára szimbolikusan is fontos Zuglóban lesz, ahol a regnáló szocialista Horváth Csabát a momentumos Rózsa András (is) szeretné leváltani.

Továbbá a XVII. kerületi kormánypárti polgármesternek momentumos és MSZP-s kihívója is lesz, a XX. kerületben pedig a független, de jobboldal által támogatott Szabados Ákossal szemben három jelölt is elindul. Végül a XXI. kerületben Paál Géza (DK) és Dukán András Ferenc (Momentum) is szeretné leváltaná az egykori fideszes, most független Borbély Lénárdot.

A pletykák szerint robbanás előtti állapot van még a XXII. és a XXIII. kerületben is, ahol a Momentum, a DK és az LMP is bemutatta már a saját jelöltjeit.

Karácsony Gergelynek tehát semmi esélye nincs arra, hogy közös listát és teljes összefogást hozzon tető alá.

Előválasztás nem lesz, Gyurcsányék ráadásul erőből akarják felszámolni a töredezettséget, a főpolgármester pedig gyenge, ráadásul még olyan párt sincs mögötte, amivel alkudozni tudna. A Párbeszéd csupán egy botránypolitikát folytató médiaszervezet, ami legfeljebb pénzt, de aktivistát és esélyes jelölteket nem tud adni a közösbe.

Mindez pedig azt jelenti, hogy ha a Fidesz odateszi magát, akkor 2019-hez képest sokkal jobb eredményt érhet el. A mondat feltételes módban állja meg a helyét, hisz sosincs lefutott választás, és van három tényező, ami kihívást jelenthet számukra.

Egyrészről az elkényelmesedés jelent veszélyt. Az országos pártpreferencia ugyanis nem érvényesül automatikusan helyben, így meg kell dolgozni minden kerületben. Nem lehet megspórolni a kampányt. Másrészről erős a nemzetközi nyomás, és várhatóan most is készülnek burkolt beavatkozásra a baloldalon. (Lesz dolga a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak!) Harmadrészről pedig a fővárosban erősek Soros-szervezetek – ha kell, akkor minden péntekre jut egy tüntetés. Ahogy megjön a jó idő, várhatóan egymást érik majd az utcai demonstrációk, amelyek instabilitást okozhatnak, és ronthatják a kormánypártok által fenntartott biztonságérzetünket.”

