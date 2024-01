Csaknem 145 millió forintért árulják a legendás színész, Zenthe Ferenc egykori lakását

A II kerületben, a Törökvészi úton található lakás hirdetésére az ingatlan.com oldalán bukkantunk. A 95 négyzetméteres, kétszintes, három szobás, nagy erkéllyel ellátott lakást csaknem 145 millió forintért hirdették meg. Külön kiemelve:

„érdekesség, hogy ebben az épületben, sőt, a megvételre kínált ingatlanban lakott Zenthe Ferenc.”

A kiváló színész sokfelé lakott élete során. Salgóbányán született 1920 áprilisában, tízéves korában aztán Nyíregyházára, katolikus internátusba adták be az idősödő szülei (az édesanyja 43 éves volt, mikor a kis Ferenc megszületett, az édesapja pedig 50). Saját bevallása szerint annak ellenére, hogy csak húsvétkor, nyáron és karácsonykor mehetett haza, nem neheztelt a szüleire, kalandként fogta fel a nyíregyházi éveket.

Zenthe Ferenc Eke Mátéként és az emléktáblája a társasház kerítésén.

Fotók: MTI-archív/Keleti Éva/Mandiner

Családi nyomásra előbb közgazdásznak tanult, ám végül jó barátjával, Pécsi Sándorral (szintén kivételes színész lett belőle) titokban jelentkeztek a színiakadémiára. Zenthét is felvették, pedig akkor még palóc tájszólással beszélt. Fiatal színészként többek között Pécsen, Győrben és Debrecenben is játszott, aztán került Budapestre, a Madách színházhoz. Az országos ismertséget A Tenkes kapitánya című sorozat hozta el számára, ahol Eke Mátét alakította,

a jutalomjáték pedig a Szomszédok teleregény volt, itt Taki bácsiként szerették a tévénézők.

Nem mellékes az sem, hogy a Jób lázadása című, Oscar-díjra jelölt filmben azt is megmutatta, különleges drámai alakításokra is képes. A rádióhallgatók évtizedeken át hetente élvezhették a hangját, hiszen ott volt a népszerű rádiójátékban (a Szomszédok elődjében), a Szabó-családban.

Zenthe Ferenc első felesége a tragikusan korán elhunyt tornász, Oláh Katalin volt, tőle született a gyermeke, Ferenc is. Aztán megismerte a második feleségét, Gizellát, s vele élt a továbbiakban. Szerette a Törökvészi úti lakását, innen indult sokszor kocogni a barátjával, a színész Basilides Zoltánnal. A környékbeliek mindig nagyot néztek, mikor a két hírességet látták egymás mellett futni (Basilides A Tenkes kapitányában is szerepelt). Zenthe Ferenc aztán 2006-ban, 86 éves korában aludt el örökre. Kedvelte a most eladásra kínált lakását, nem véletlen, hogy 2020-ban a társasház kerítésére egy emléktábla is kikerült a következő szöveggel: „Ebben a házban lakott Zenthe Ferenc Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze.” Az emléktábla avatásáról természetesen nem hiányozhatott a színészlegenda, fia, Ferenc sem.

Nyitókép: Komlós Juci és Zenthe Ferenc a Szomszédok teleregény egyik epizódjában. Fotó: MTI-archív/Burghardt Ferenc