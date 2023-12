Párkapcsolati workshopot hirdetett Hodász András

Hodász András, egykori katolikus pap, aki a nyár folyamán másságát is felvállalta, most arról számolt be Instagram-oldalán, hogy párkapcsolati workshopot indít.

Mint fogalmazott, „ha volt valami, amit mindig is élvezettel csináltam papi életem során, és sok sikerélményem is volt benne, akkor az a jegyeseket házasságra felkészítő kurzus volt”.

„Éveken át csiszolgattam, tökéletesítettem a tematikát és a gyakorlatokat.

Kommunikáció, intimitás, konfliktuskezelés és sok minden más került terítékre”

– sorolta.

Majd bejelentette, hogy „most, amikor saját lábamra kell állnom, arra gondoltam, hogy miért ne csinálhatnám azt, amiben már gyakorlatom van. Meghirdetem tehát az első párkapcsolati workshopot”.

Várja a jelentkezőket

„Ha szükségetek van egy kis minőségi időre, pár jó szempontra, vagy egyszerűen csak egy napra, amikor elvonulhattok a hétköznapok pörgése elől, akkor itt a helyetek. És te, aki még nem találtad ki a párodnak a karácsonyi ajándékot, itt a jó lehetőség” – olvasható a felhívásban.

Hodász András nemrég azzal került a reflektorfénybe, hogy létrehozott egy alapítványt, melynek célja az abúzusok megelőzése és az áldozatok megsegítése.

