Navracsics: Az Európai Parlament nyomása ellenére oldotta fel a pénzeket a Bizottság, ez optimizmusra ad okot

Ez három operatív program 55 százalékát jelenti:

- infrastrukturális, közlekedési operatív programok (IKOP)

- környezetvédelmi, energetikai programok (KEOP)

- területi és településfejlesztési programok (TOP).

„Ezek egyenként 1600-1700 milliárd forint körüli programok, ennek a 45 százaléka tehát elérhető. De van olyan operatív program a TOP-nál, ahol a magyar költségvetés már megelőlegezett jócskán pénzeket, ennek megfelelően történtek pályázati kiírások is, több mint 45 százalék értékben. Ezekben az esetekben az operatív programok zavartalanul működnek. Tehát nagyobb arányban vannak kiírva programok, mint amilyen mértékben ezt a tanácsi döntés lehetővé tette” – részletezte a területfejlesztési miniszter.

Navracsics a jövőről szólva elmondta: most jön egy lélegzetvételnyi idő, aztán a kohéziós pénzek ügyében folytatják a tárgyalásokat.

„Hasonlóképpen az újjáépítési alap tekintetésében is, itt szintén az EB és aztán a Tanács is hozott olyan döntést nemrég, amellyel jóváhagyta a magyar nemzeti újjáépítési tervet, amelynek köszönhetően 460 millió eurónyi összeg fog érkezni várhatóan február végéig. Ez előleg projektekre. Természetesen itt is folyamatos tárgyalásokban, kapcsolatban vagyunk” – mondta Navracsics, aki az Erasmus program folytatódásában nagyon bízik, nem egészen érti viszont az Európai Bizottság „szabódását” az ügyben.

A politikus a beszélgetés végén még kiemelte: októberben már hüvelykujjnyira voltunk a megállapodástól, aztán elkezdett halogatni az EB.

„Emögött is azt látom, hogy az Európai Parlament olyan vehemenciával helyezi nyomás alá az Európai Bizottságot, nehogy megállapodjon velünk, ami a Bizottságban félelmet kelt. Az elmúlt napokban is levelet írtak ebben a témában a frakcióvezetők, hogy nehogy nekünk uniós forrásokat merjenek nyugtatni. Ehhez képest az Európai Bizottság meghozta a döntését, úgyhogy optimisták vagyunk, hogy hamarosan áttörés születhet” – tette hozzá Navracsics Tibor.

