Elhunyt Orosz László, a BME legendás oktatója

Búcsúzunk egy legendás oktatónktól! Elhunyt Orosz László tanár úr – derült ki a szomorú hír a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának Facebook-oldalán.

Orosz László 1947-ben született, egyetemi tanulmányait a BME Villamosmérnöki Karán végezte. Ott szerzett mérnöktanári oklevelet is. Az egyetemi diploma megszerzése után (1971) hívták meg a Fizika Tanszékre. Orosz László 2012-ben vonult nyugdíjba a BME Fizika Tanszék egyetemi docenseként, azóta címzetes egyetemi docensként segítette a tanszék oktatási és tudománynépszerűsítő tevékenységét

– olvasható az egyetem közleményében.

Orosz László kezdetektől fogva alapvető hivatásának érezte a fizika tantárgyak (bármilyen szintű) oktatását. Elsősorban (éppen személyes egyetemi élményei alapján) a villamosmérnök-hallgatókkal foglalkozott. Mérnökhallgatók generációi kerültek ki a „keze alól”. Hivatástudatát és a fizika iránti elkötelezett szenvedélyét a hallgatóság többször is a VIK „legjobb oktatójának” járó díjjal honorálta. 1990-től oktatóként is és a Fizika Tanszék oktatási felelőseként is aktívan részt vett a BME-n induló fizikusképzésben.

Oktatói tevékenysége messze túlmutatott a tantermi kereteken: személyes felelősségének tartotta a hátrányos helyzetű és/vagy oktatási nehézségekkel küzdő diákok felkarolását és tanulmányi felzárkóztatását.

