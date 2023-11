Vadmacska kukucskált a kamerába, mutatjuk a különleges felvételt (VIDEÓ)

A Duna-Ipoly Nemzeti Park különleges felvételt osztott meg, amelyen az erdő mélyén élő, kivételesen védett vadmacska szemlélhető meg rejtett kamerán keresztül – írta meg az Infostart.

A park közösségi oldalán elolvasható, hogy az elkerített projektterületen élő vadmacska jól érzi magát.

A park az alkalmi videó kapcsán kiemeli, mennyire fontos megőrizni a természetes, nagy kiterjedésű erdőket a vadmacskák számára. Ezek az erdők különböző struktúrájúak kell legyenek, gazdag táplálkozási forrásokat és ideális búvóhelyeket nyújtva az állatoknak.

Ezért a park folytatni fogja a LIFE4OakForests nevű projekt keretében megkezdett természetvédelmi erdőkezeléseket télen is, beleértve lékek és változatos holta-formák kialakítását.

A vadmacskák számára rendkívül zavaró lehet

az erdők bolygatása és az illegális technikai sportok terjedése az erdőterületeken.

Emellett az erdők felaprózódása és a vadon élő házimacskák is további fenyegetést jelenthetnek a vadmacskák számára A házimacskák nemcsak a faj genetikai sokszínűségét veszélyeztetik, hanem versengenek a táplálékért és a legjobb búvóhelyekért is, illetve betegségeket is átadhatnak a vadmacskáknak.

A különleges állatról készült felvételt itt tekintheti meg:

Nyitókép: Duna-Ipoly Nemzeti Park videója