Újabb botrány az RTL-en: nőgyalázó kijelentések hangzottak el az egyik műsorban szereplő játékostól

A 444 szúrt ki egy döbbenetes részletet az RTL-en futó Éden Hotel műsorából, amikor is a reality műsor egyik férfi szereplője nemes egyszerűséggel „f*szcibálónak” nevezte a műsorba amúgy néhány órával azelőtt megérkező női játékostársát. A 444 szerint a műsor lényege az, hogy a játékosok elutaztatnak egy egzotikus helyre, majd párokat kell alkotniuk, az a pár pedig, aki végig tudja vinni a játékot, húszmillió forintot nyer.

„Azt érzem, hogy veled összhangba' vagyok, de bazdmeg, most ezt nem akartam kimondani így mindenki előtt, nem úgy az összhangot érzem, azt, hogy megvan a kémia veled, érted, nem úgy az összhangra mondom, hanem a kémiára, érted. Megmondom neked őszintén, engem, azért éreztem, most ezt ne haragudj meg, szókimondó vagyok, megmondom őszintén, hogy látom rajtad, hogy kurva nagy faszcibáló vagy, imádod a faszt, én meg imádom a szexet, és ezért is éreztem, hogy megvan a kémia. Ennyi. Én ezt kimondom neked őszintén”– idézett a portál Tomitól, aki élete első beszélgetését folytatta le az aznap reggel érkező Fannival, aki ezután csak annyit tudott reagálni:

Ezt gondolod rólam?”

Nem ez az első botrány az RTL-en, ahogy mi is beszámoltunk róla, a Házasodna a gazda című műsorban az egyik szereplő kifejtette: fő célja, hogy „megtalálja a puncit, akit nagyon szerethet”. Majd egy felháborítóan „szexista” hangvételű beszélgetést követően az érintett női játékos közölte, hogy haza akar menni.