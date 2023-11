Tényleg olyan borzalmas a helyzet a déli határkerítésnél? Szakértőt kérdeztünk!

A dokumentum egyik talán legfontosabb része, hogy

a Vajdaság területén működő afganisztáni embercsempészetre szakosodott csoportok vezetése közvetlenül a tálib kormányzat irányítása alá került.

Somkuti szerint abban nincs újdonság, hogy az afgánok részt vesznek az illegális migráció szervezésében, hiszen onnan évtizedek óta menekülnek az emberek. Az viszont változást jelent, hogy az erőszakosságuk miatt elkezdték kiszorítani a többi embercsempész bandát, s komoly kockázatot rejt magában, ha egymással is háborúznak.

Mire vár az Európai Unió?

A szakértő elképesztőnek nevezte azt is, hogy már határvadászokra is fegyvert fognak, vagyis hivatalos állami szervet mernek fenyegetni az embercsempészek, ami drámai fejlemény. „Nem lehet tudni, mikor dördül el egy lövés. Tényleg meg kell várni, amíg lelőnek valakit?” – fakadt ki Somkuti, aki szerint ez alapvető probléma, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Az Európai Uniónak egységes és határozott választ kellene adnia az ilyen jelenségekre, mégsem teszi – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Hozzáfűzte, továbbra sincs egyértelmű utasítás az illegálisan próbálkozókkal szembeni fellépésről, így az érintettek, az EU-ba készülő Szerbia és Magyarország sem tud megtenni bizonyos intézkedéseket – nyilván azon túlmenően, hogy védi a határait. „Az EU azzal, hogy erre nem reagál, a nemzetközi rendszert ássa alá, az állami szuverenitást kérdőjelezi meg” – húzta alá.

Hogy jönnek ide a kriptovaluták?

A szakértő kitért a jelentésben ugyancsak említett alternatív, a bankokat és a hivatalokat kikerülő pénzügyi szisztémára is, ami szerinte évszázados hagyomány az érintettek körében, a bizalmon és a megbízhatóságon alapul. „Voltak ugyan próbálkozások az átláthatóság növelése érdekében, ám ezek egyelőre nem vezettek sikerre. Ráadásul a különböző pénzügyi újítások is ebbe az irányba tolják a világot, bizonyos szempontból a bűnözők által is előszeretettel használt kriptovaluták még sokkal veszélyesebbek” – jegyezte meg.

Nyitóképünk illusztráció: Miniszterelnöki Kabinetiroda/Vadnai Szabolcs