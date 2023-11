Rogán bejelentette: Az okostelefonra költözik az ügyintézés

Költségcsökkenésre és a hatékonyság növekedésére számít a digitális állampolgárság program (DÁP) bevezetésétől Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Rogán Antal az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt kedden tartott beszámolójában a jövőbeni gazdasági versenyképesség szempontjából is kiemelkedően fontosnak nevezte az új, több lépcsőben bevezetendő fejlesztést.

A Digitális állampolgárság programról (DÁP) szóló, a parlamentnek kedden benyújtandó törvényjavaslat alapján

az igazolvány, az ügyintézés és az aláírás okostelefonra költözik.

Mindenki számára lehetővé válik a jövőben a DÁP-alkalmazáson keresztül az ügyintézés offline üzemmódban is, hitelesen, megbízhatóan és az unió legújabb irányelvének megfelelően – mutatta be az alkalmazást a miniszter.

Közlése szerint első lépésként 2024 szeptemberétől az e-azonosítás és az e-aláírás lesz elérhető a piaci szereplők számára is. 2025-től lép be a tervek szerint az e-dokumentumtár, az e-posta szolgáltatás, minden hivatalos levelet ilyen módon tudnak kézbesíteni, és ezekre válaszolni is lehet majd a mobiltelefonra letölthető alkalmazás segítéségével.

A DÁP-alkalmazáson keresztül elérhetők és kifizethetők lesznek a közüzemi számlák is.

Olyan piaci szolgáltatásokat is bevezetnének ezzel párhuzamosan, amelyek egy-egy termék vásárlásakor például a garanciajegyet elérhetővé és letölthetővé teszik – jelezte. Rogán Antal elmondta: a DÁP-törvény mindenki számára egységes és elérhető digitális azonosító bevezetését is jelenti, ehhez alaptörvény-módosításra lesz szükség. A tárcavezető azt kérte a bizottságtól, támogassa a javaslatot.

Ilyen, a digitális ügyintézés egészét átfogó kódex elfogadására nem volt példa eddig. Az alkalmazásnak köszönhetően lényegesen gyorsabbá és hatékonyabbá válhat az ügyintézés – összegzett.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás