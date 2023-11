Pár tanács, ha nem szeret hóban vezetni!

Csütörtökön reggel alig egy óra alatt idilli karácsonyi tájba borult Budapest és környéke, ez a kisebbeknek öröm, hiszen ki ne szeretné gyerekként az ilyen tájat, azonban a felnőttek között van olyan, aki arra gondol:

jaj, hogy kell most vezetni?

Sajnos vannak olyanok, akik képesek az utolsó utáni pillanatig halogatni a téli gumi felszerelését, ők vannak most a legrosszabb helyzetben, ugyanis nyári gumival konkrétan életveszély jelen időjárási körülmények között vezetni.

Számukra egy jó tanács van, most egy darabig ne vezessenek.

Annak sem sokkal jobb a helyzete, akinek bár van téli gumija, fel is szerelte(tte), de azok már szét vannak járva, le vannak kopva, ugyanis az elhasznált gumi is ugyanannyira veszélyes lehet.

Ami a legfontosabb, legyen az ember rutinos vagy kevésbé rutinos sofőr: szokjon hozzá ahhoz, hogy most hó is van az úton. Arról nem is beszélve, hogy látszólag annyira meglepte a téli időjárás a főváros vezetését, hogy a főbb útvonalakon sem sikerül takarítani az utakat és járdákat.

Indulás előtt érdemes letakarítani a havat az autóról, beleértve az ablakokon túl a tetőt is, hiszen egy erősebb fékezésnél kellemetlen lehet, hogy egy nagy adag hó zúdul a szélvédőre. Amennyiben valaki nem tette volna meg: ellenőrizze a fagyállót és a téli ablakmosó folyadék szintjét is, ugyanis ezek nélkül is könnyen kellemetlen lehet az utazás.

Az autót elindítva érdemes néha a klímát bekapcsolni, ugyanis ilyen időben egy röpke pillanat is elég lehet ahhoz, hogy beleheljük az utasteret és a kicsapódó párától ki sem látni már a szélvédőn.

Indulás után érdemes tesztelni, milyen a fékhatás, hogyan hat a megváltozott fizika a gépjárműre. Az autóoktatók is azt tanácsolják, hogy kis sebességnél, egy havas felületen nyomjunk egy satuféket, mert ebből egyértelművé válik mindenkinek, hogy bizony a fékút sokszorosa lehet a megszokottnak. Azaz hiába fékezünk mi úgy, mint szoktunk normál körülmények között, az autó, pláne ha ABS sincs benne, csak csúszik és csúszik, könnyen eltalálva az előttünk állót. Természetesen arra ügyeljünk, hogy a fékteszt során ne legyen mögöttünk senki, mert a büntetőfékezést szigorúan tiltja és bünteti is a törvény.

Fotó: STR/NurPhoto/AFP

Érdemes még kis sebességnél kipróbálni azt is, hogy egy kanyarnál mennyire tapad az autó, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a gépkocsi halad előre, nem kanyarodik, csak csúszik, majd hirtelen betapad és megindul a kanyarodás.

Legyünk kicsit türelmesebbek

Ami pedig a lelki világunkat illeti, természetes jelenség, hogy hóban lassabban megyünk, ami el is várható az előző példákat tekintve. Aki siet, mert késésben van, az is próbáljon lehiggadni, mert attól nem fog valaki jobban vagy gyorsabban vezetni, ha a mögötte lévő agresszív és nyomja a dudát, valamint az előtte lévő hátában megy.

Inkább késsünk két perccel többet, minthogy ne érjünk oda egyáltalán, mert balesetezünk!

Ráadásul az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a java még hátravan, akár a piros, legmagasabb fokú riasztást is kiadhatják az ónos esőre. A reggeli/délelőtti hó több helyen esőre módosul és délutántól jön az ónos eső is.

„A főváros térségében is kialakulhat kora délutánig több cm-es hótakaró. A délutáni óráktól a főváros (főleg budai hegyekben), majd a Dunakanyar és az Északi-középhegység térségében is egyre nagyobb területen tartós ónos eső (~1-5 mm, helyenként akár több is lehet) váltja fel a havazást, így vastag jégpáncél alakulhat ki” – jelezték.

Ónos esőben viszont senkinek sem javasolt autóba ülnie, mivel akkor jégpályává alakul az útfelület, amire nagyon nem lehet felkészülni és a leggyakorlottabbak is bajba kerülhetnek.

Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst