És félreértés ne essen! Nem az a gond, hogy egy nő a szorítóba lép. A gond az, ahogyan a felvezető kisfilmben a férj hajbókolva szalad az éppen beguruló felesége elé, aki megvető semmibevevés közepette indul meg a bejárat irányába, éreztetvén a dominanciáját. A gond az, amikor Járai Máté nyilatkozatában egy kutyás hasonlattal érvel felesége rendszeres félrelépése mellett, miszerint a kutyákat sem szabad láncon tartani. A gond az, hogy Járaiék erkölcstelenségét valami nagyszerű, valami leírhatatlanul szuper dologként próbálják velünk ünnepeltetni.

Ők abból indulnak ki, hogy ez valami új, valami egészen progresszív. Én pedig abból, hogy nincs ebben semmi új. Többek között ez hozta el a nagy birodalmak hanyatlásának kezdetét ciklikusan, újra meg újra, amióta ember teremtetett a földre. Járai azonban boldogan osztja meg, hogy amiként felesége, úgy ő is rendszeresen félreléphet, és Hajdú Péternél ezt fokozva még azt is ismerteti a nagyérdeművel, hogy ő bizony biszexuális, ami körülbelül akkora meglepetés lehetett a nézők számára, mint egy Hodász-féle coming out. És miért fontos erről beszélni? Mert ők is fontosnak tartják ezt promotálni. Járai Máté ugyanis nem a hálószobája térdeplő sarkát képviseli, hanem azt a férfitípust, amit elvár és amit tenyészteni kíván a nyugati világot kétharmados többséggel irányító valami. Azért nevezem valaminek és nem sátánistáknak, mert még a végén újra kitiltanak az ATV-ből.