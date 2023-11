Elárulta Novák Katalin, mit gondol a szegedi halászléről (VIDEÓ)

Novák Katalin a Bács-Kiskun vármegyei látogatásának során meglátogatta Baját is – osztotta meg közösségi oldalán az államfő. Novák Katalin a településen megkóstolta a bajai halászlevet is. Novák Katalin a szegedi és a bajai halászlé közötti különbségről is megosztotta a véleményét. A köztársasági elnök elmondta, hogy – a szegedinek –

„teljesen más íze van annak a halászlének, amelyik alaplével készül”.

Ezért kell három és fél órát bajlódni valamivel, ami 40 perc alatt is kész van.