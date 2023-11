Betörtek VV Zsoltihoz

YouTube-videóban mesélt az esetről Osváth Zsolt, alias VV Zsolti. Elmondása szerint éjjel 1-2 körül kiküldte párját, hogy menjen ki a raktárba, és hozza fel a takarítógépet a kanapéhoz, de ő később kijelentette, hogy valaki betört hozzájuk. Zsolt ezt elsőre nem hitte el, mégis felkapott egy kést, közben pedig értesítette a rendőröket is, akik arra kérték őket, mindenképpen várják meg a kiérkező hatóságot.

A rendőrök alig negyed óra alatt kiértek hozzájuk, majd egy elemlámpával, gázspray-vel és egy pisztollyal mentek be a raktárba, ahol végül nem találtak senkit, de Zsolt az ott látottak miatt egyből elsírta magát.

Minden ki volt ömölve, szétdobálva, szétszórva, megrongálva, eldöntve, fölrúgva”

– mesélte Zsolt, aki azt is elmondta, az okozott károk miatt, akkora gyomorgörcse volt, amilyet még eddigi életében nem érzett.

A rendőrök hajnalig helyszíneltek, felvették Zsolték vallomását. A kár milliós nagyságrendű, hiszen az influenszer és párja ott tárolták éttermükhöz az alapanyagokat, gépeket, üdítőket, hűtőket, ipari berendezéseket és személyes dolgokat is, így dekorációkat, nyári ruhákat és egy biciklit is. Ezek közül a betörők amit értek, azt el is vitték.

VV Zsoltiék másnap kora reggel azonnal beszereztek egy kamerát, amit fel is szereltek, emellett pedig lakatokat, zárakat is vásároltak. Amikor a biztonsági beszerző körútjukról hazaértek, és mentek le a raktárba, látták, hogy ismét betört valaki.

12 óra alatt kétszer is ki akarta őket rabolni a tettes.

Azonnal hívták a rendőröket, de addig ők bementek, és rajtakapták a betörőt, amint megpakolt táskákkal, Zsolt téli kabátját viselve éppen válogatott. Az étterem-tulajdonos faggatni kezdte a férfit arról, merre vannak a társai, és kiderült, hogy a zárat egy borsodi lakos törte fel, akivel előző este mindent elvittek már a kőbányai piacra potom pénzekért és alkoholos italokért eladni.

A rendőrség ismét kiment a házukhoz, és emberségesen bántak a tettessel. Zsolt később a vallomástételnél tudta meg, a betörőre a kerületből már több bejelentés is érkezett, társaival együtt kisebb-nagyobb mértékű lopásokat követtek el.

